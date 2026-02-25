Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран

Вашингтон наложи нови икономически санкции, целящи да отслабят режима в Техеран и да изчерпят петролните му приходи в навечерието на преговорите между САЩ и Иран в Женева, предаде Франс прес.

Службата, отговаряща за икономическите санкции в американското министерство на финансите, включи в черния си списък четирима души от ирански произход, компании и дванадесет кораба.

Според съобщение, тези петролни танкери са част от "сенчестия флот", който позволява на Техеран да заобикаля американското ембарго върху износа на суров петрол и по този начин "да финансира вътрешните репресии, свързаните с него терористични групи и оръжейните си програми".

Нови дискусии за иранската ядрена програма, която е в центъра на споровете между двете враждуващи страни, са насрочени за утре в Женева. Снощи американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че е "разработил ракети, които могат да заплашват Европа и нашите военни бази" и че се опитва да конструира още по-мощни ракети, способни "скоро да достигнат САЩ", съобщава БТА.

"Те продължават да преследват зловещите си ядрени амбиции", заяви Тръмп, който се опитва да постигне споразумение, гарантиращо, че Техеран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Иран отрича да има военни амбиции, но настоява за правото си да развива атомна енергетика за цивилни цели съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие, по който е страна.