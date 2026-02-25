Мерц призова Си Цзинпин да използва влиянието си върху Путин, за да спре войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова китайското правителство да използва влиянието си върху Москва и президента Владимир Путин за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА.

Мерц започна днес двудневна визита в Китай, за да разшири икономическите и дипломатически връзки между двете страни.

Сигналите от Пекин се възприемат много сериозно в Москва, каза германският канцлер, след като разговаря с китайския президент Си Цзинпин и с премиера Ли Цян. "Това се отнася както до думите, така и до действията", посочи Мерц. "Бих искал специално да приветствам китайския ангажимент към мир в региона, за който чух днес", добави той, цитира БТА.

Според пресцентъра на китайското правителство Си се е застъпил по време на срещата си с Мерц за преговори за решаване на конфликта. Китайският президент е отбелязал, че всички страни трябва да участват на равна нога и че основателните им опасения трябва да бъдат взети предвид.

Си отново се е въздържал от отправянето на директни обвинения към Русия. Германия отдавна критикува Пекин, че поддържа привидно неутрална позиция по отношение на руската война в Украйна, отбелязва ДПА.

"Ако Си Цзинпин би казал на (президента Владимир) Путин да спре утре, тогава той би трябвало да спре вдругиден", каза германският канцлер в понеделник, преди да отпътува за Китай.

Пекин е смятан за най-важния поддръжник на Русия, откакто западните страни ограничиха връзките си с Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди четири години.