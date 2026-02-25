ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джей Ди Ванс: Тръмп все още предпочита дипломатиче...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22360929 www.24chasa.bg

Гръцкият премиер Мицотакис посети пострадалите от наводнения райони и обеща инвестиции

1792
Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви по време на посещение в североизточния регион Еврос, че правителството ще пристъпи към възстановяване на щетите от настоящите наводнения в областта и ще инвестира в инфраструктурни проекти, съобщава гръцката телевизия ERT.

На среща с представители на местната власт Мицотакис отбеляза, че от една страна стои въпросът с възстановяването на щетите от наводненията по поречието на р. Марица (Еврос), но от друга – необходимостта от инвестиции в инфраструктурни проекти, които да решат въпроса с недостига на вода за напояване през лятото.

Като припомни, че споразумението с България за гарантирани количества вода за напояване осигурява четиригодишен „прозорец" за реализиране на проектите, гръцкият премиер посочи: „Нашата работа сега е да изградим инфраструктурните обекти, за да сме сигурни, че поне ще имаме вода през лятото и няма да сме напълно зависими от оттока на реката и от настроенията на нашите приятели."

Мицотакис обеща пред местните власти правителството да увеличи с 10 млн. евро Интегрирания пространствен инвестиционен фонд за региона Еврос, който ще достигне до 30 млн. евро, информира БТА.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви