Гръцкият премиер Мицотакис посети пострадалите от наводнения райони и обеща инвестиции

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви по време на посещение в североизточния регион Еврос, че правителството ще пристъпи към възстановяване на щетите от настоящите наводнения в областта и ще инвестира в инфраструктурни проекти, съобщава гръцката телевизия ERT.

На среща с представители на местната власт Мицотакис отбеляза, че от една страна стои въпросът с възстановяването на щетите от наводненията по поречието на р. Марица (Еврос), но от друга – необходимостта от инвестиции в инфраструктурни проекти, които да решат въпроса с недостига на вода за напояване през лятото.

Като припомни, че споразумението с България за гарантирани количества вода за напояване осигурява четиригодишен „прозорец" за реализиране на проектите, гръцкият премиер посочи: „Нашата работа сега е да изградим инфраструктурните обекти, за да сме сигурни, че поне ще имаме вода през лятото и няма да сме напълно зависими от оттока на реката и от настроенията на нашите приятели."

Мицотакис обеща пред местните власти правителството да увеличи с 10 млн. евро Интегрирания пространствен инвестиционен фонд за региона Еврос, който ще достигне до 30 млн. евро, информира БТА.