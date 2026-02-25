ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джей Ди Ванс: Тръмп все още предпочита дипломатическо решение за Иран

Джей Ди Ванс: Тръмп все още предпочита дипломатическо решение за Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви днес, че президентът Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран и че се надява иранската страна да вземе това предвид по време на утрешните преговори в Женева, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

„Президентът беше кристално ясен, че Иран не може да има ядрено оръжие. Той ще се опита да го постигне по дипломатически път", каза Ванс в интервю за телевизия „Фокс Нюз". Същевременно той допълни, че при нужда Тръмп би използвал американските военни сили срещу Иран и че „повечето американци разбират, че не бива да се позволява на най-лудия и най-лош режим на света да има ядрено оръжие".

„Сядаме да проведем пореден кръг дипломатически преговори с иранците, опитвайки се да постигнем разумно споразумение, но разумно споразумение с цел Иран да няма ядрено оръжие. Много е просто", отбеляза Ванс, цитира БТА.

