В САЩ още търсят похитената майка на звездата на Ен Би Си, дават $ 1 млн. за информация

Маскиран мъж се появил пред вратата на 84-годишната Нанси в нощта, в която близките ѝ губят контакт с нея

Открита е нейна кръв по верандата

Видео на маскиран похитител, кръв по верандата и захвърлена ръкавица с непознато ДНК са единствените улики от мистериозното отвличане на майката на известна американска журналистка.

Вече четири седмици цяла Америка търси 84-годишната Нанси Гътри, която в ранните часове на 1 февруари

изчезна в пустинята на щата Аризона,

вероятно принудена от опасен престъпник, чиито мотиви все още остават неразкрити. В пореден отчаян опит да бъде върната жива и здрава семейството на похитената жена във вторник обяви награда от $ 1 млн. за информация за нея.

“Трябва да знаем къде е, трябва да си я приберем у дома. Осъзнаваме също, че може вече да е загубена, може би вече я няма. Може би вече е при Господ, когото тя толкова обича. Но трябва да знаем къде е. Ако сте чакали и не сте били сигурни, нека това да бъде знак да ни се обадите. Кажете ни какво знаете и ни помогнете да върнем любимата ни майка у дома”, призова през сълзи дъщерята на Нанси - журналистката Савана Гътри. Тя е водеща на сутрешния блок на една от най-големите телевизии отвъд океана - Ен Би Си.

54-годишната Савана е познато лице от екрана за няколко поколения американци. Известна е със своята строга политическа неутралност и пространните си интервюта с най-влиятелните хора във Вашингтон.

В издирването на майка ѝ участват както аризонската полиция, така и ФБР, но и доброволчески отряди. Включи се дори и бял хакер, който разработи приложение, което да засече сигналите от пейсмейкъра на Нанси, защото се оказва, че устройството има блутут. Въпреки огромните усилия случаят остава в задънена улица.

През последните седмици се появиха няколко анонимни имейла, които настояват за откуп в криптовалута за милиони долари от семейството на Нанси. Обаче властите установиха, че част от тях са били пратени от мъж от Калифорния, който няма нищо общо с престъплението, но е искал да се възползва от трагедията, за да получи парична облага. От ФБР не са успели да потвърдят автентичността на останалите имейли.

Сагата около съдбата на Нанси се развива в късните часове между 31 януари и 1 февруари. За последно е била видяна от нейните роднини около 21,30 ч предния ден. След семейна вечеря те я оставят пред нейното имение за 1 млн. долара в богаташкия квартал Каталина Футхилс в град Тусон. Около 1,47 ч сутринта звънецът на входната ѝ врата е бил деактивиран, а половин час по-късно връзката на пейсмейкъра на Нанси към нейния смартфон е била прекъсната.

За изчезването ѝ става ясно едва сутринта, след като тя не се явява на неделната молитва в нейната църква. Загрижени приятели се обаждат на семейството, след което е подаден сигнал за изчезването до полицита. Когато пристигат на място в имението на Нанси, властите преценяват, че е била похитена, за което има две версии. Първата е, че целта е да се поискат пари от нейните роднини, а втората е, че възрастната дама е станала жертва на опит за грабеж. Работи се и по двата сценария, като все още нито един от тях не е бил отхвърлен от разследващите.

Едва няколко дни след изчезването на Нанси

ФБР публикува смразяващи кръвта записи

от охранителната камера на входната ѝ врата. На тях се вижда маскиран, нисък въоръжен мъж с раница, който се опитва да повреди записващото устройство в нощта, когато жената за последно е била видяна. По-късно беше публикуван и още един кадър на същия мъж отново пред дома на Нанси, но без раницата. Смята се, че снимката е била направена по-рано същата нощ. Разследващите изключиха възможността това да е бил съучастник.

Откакто се води разследването, в мрежата се появиха съмнения дали потенциалният похитител не е член на семейство Гътри. В същото се бяха усъмнили и от ФБР и за това са разпитани всички роднини на Нанси и особено тези, които на външен вид приличат на маскирания похитител. В крайна сметка подозренията срещу тях бяха свалени.

“Всички членове на семейство Гътри са оневинени

като възможни заподозрени и да се предполага обратното, е не само погрешно, то е просто жестоко”, заяви оглавяващият разследването - шериф Крис Нанос.

На 10 февруари полицията задържа мъж във връзка с предполагаемото отвличане, но го освободи няколко часа по-късно без повдигнати обвинения. На 13 февруари полицаите претърсиха къща в близост до дома на Нанси и разпитаха човек по време на пътна проверка, но и тогава не бяха извършени арести.

Бяха намерени петна от кръв по верандата на имението ѝ, които след щателен анализ се оказва, че са били оставени от нея. Към момента една от основните улики в разследването остава мистериозна ръкавица, открита на около 3 км от дома на Нанси. Според разследващите тя поразително прилича на ръкавиците, носени от маскирания мъж на записите от входната врата. Въпреки извършения ДНК анализ върху нея от ФБР установиха, че профилът не съвпада с никой от базата им с данни на познати престъпници.

Поради подозрения, че Нанси може да е била отведена в Мексико, в разследването се включиха и мексиканските власти. Независимо от това шериф Нанос е убеден, че жената все още се намира в Тусон. “Просто съм убеден, че тя е някъде наблизо. Не знам защо”, заяви той.

Разследването стигна дори до Белия дом. Президентът Доналд Tръмп съобщи, че е наредил на федералните власти да помогнат с каквото могат. “Случаят е доста странен. Извършителят е или голям професионалист, или пълен аматьор”, каза той.

