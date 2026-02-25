ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Mercedes G-Class ще се предлага и като хиб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22361592 www.24chasa.bg

Исландия подготвя референдум за членство на страната в ЕС

4116
Криструн Фростадотир Снимка: Инстаграм/ kristrunfrosta

През следващите месеци Исландия ще произведе референдум за присъединяване към Европейския съюз, обяви днес министър-председателката на островната държава Криструн Фростадотир, цитирана от Ройтерс и БТА.

„През следващите няколко месеца ще работим по подготовката на референдум – референдум за възможното подновяване на преговорите с ЕС за присъединяване“, каза тя на пресконференция във Варшава след среща със своя полски колега Доналд Туск.

През 2013 г. Исландия се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС, но през последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна върнаха интереса на островната държава да се присъедини към обединението, както показват допитванията, отбелязва Ройтерс.

Криструн Фростадотир Снимка: Инстаграм/ kristrunfrosta

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви