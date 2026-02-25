Исландия подготвя референдум за членство на страната в ЕС

През следващите месеци Исландия ще произведе референдум за присъединяване към Европейския съюз, обяви днес министър-председателката на островната държава Криструн Фростадотир, цитирана от Ройтерс и БТА.

„През следващите няколко месеца ще работим по подготовката на референдум – референдум за възможното подновяване на преговорите с ЕС за присъединяване“, каза тя на пресконференция във Варшава след среща със своя полски колега Доналд Туск.

През 2013 г. Исландия се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС, но през последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна върнаха интереса на островната държава да се присъедини към обединението, както показват допитванията, отбелязва Ройтерс.