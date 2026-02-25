Черна гора брандира самолет с послание за членство в ЕС до 2028 г. (Видео)

Правителството на Черна гора брандира самолет на националния превозвач на страната "Еър Монтенегро" (Air Montenegro) със слогана "28 до 28 – Следващият член на ЕС" (28by28 - The next EU member), изписан на английски език, с който отправя послание към международната общественост, че страната цели да стане 28-ата пълноправна членка на Европейски съюз до 2028 г., предаде МИНА, цитирана от БТА.

От Министерството по европейските въпроси на Черна гора съобщиха, че инициативата е част от по-широка кампания, която ще се реализира в сътрудничество с институции, бизнеса, творци, учени и спортисти с цел европейската общественост да бъде информирана за напредъка на страната в преговорния процес и амбицията за членство до 2028 г.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич заяви, че посланието върху самолета не е символика, а стратегическо изявление на държавата, отбелязва МИНА. По думите му националната авиокомпания пренася из Европа посланието, че Черна гора е следващият член на ЕС. Той подчерта, че страната предлага не само природни дадености, но и стабилност, нова енергия и доказателство, че "можем да бъдем обединени в многообразието".

Черногорският министър по европейските въпроси Майда Горчевич определи целта като амбициозна, но постижима, и призова институциите и обществото да подкрепят посланието "28 до 2028". Тя отбеляза, че правителството навлиза в последната фаза на преговорите, като се очаква в близките месеци да бъде затворена Глава 21 от преговорната рамка – "Трансевропейски мрежи".

Главният изпълнителен директор на "Еър Монтенегро" Вук Стоянович заяви, че самолетите са символ на свързаност и доверие в европейското бъдеще на страната, подчертавайки, че европейският път на Черна гора е "жива практика", основана на високи стандарти и отговорност.