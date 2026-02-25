Бивш US министър се оттегли като преподавател в Харвард заради връзки с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият министър на финансите на САЩ в администрацията на Бил Клинтън - Лари Съмърс, който в началото на настоящия век беше и президент на Харвардския университет, се оттегли днес от преподавателския си пост във висшето учебно заведение, след като кореспонденцията му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн стана обществено достояние, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Като част от текущата проверка от университета на наскоро публикуваните от правителството документи, свързани с Джефри Епстийн“, ръководството на Харвардския университет прие оставката на професора, съобщи говорителят на университета Джейсън Нютън.

Миналия ноември Съмърс обяви, че се оттегля от обществения живот, но запазва преподавателския си пост.