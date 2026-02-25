Зеленски разговаря с Тръмп по телефона преди срещата на делегациите в Женева

Украинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп проведоха днес телефонен разговор, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на президента на Украйна в "Телеграм".

Двамата са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите по време на утрешната двустранна среща в Женева, както и подготовката за следващия кръг тристранни преговори, пише БТА.

"Разговаряхме току-що по телефона с американския президент Доналд Тръмп. Представителите му Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също участваха в телефонния разговор. Екипите ни работят усърдно в момента и аз им благодарих за всичките усилия и участие в преговорите и за работата по прекратяването на войната. Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят в Женева на двустранната среща, както и за подготовката за следващата среща на пълните преговорни екипи в тристранен формат в началото на март", написа Зеленски.

Същевременно украинският президент изрази надежда, че тристранните преговори ще създадат възможност за среща на равнище лидери.

"Очакваме тази среща да създаде възможността да преминем на преговори на лидерско ниво. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност. Това е единственият начин да разрешим всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да прекратим войната", написа Зеленски в "Екс", цитиран от Ройтерс.