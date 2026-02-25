ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар: Конкуренцията за №1 на България наис...

Приеха по спешност в болница сръбския вицепремиер Ивица Дачич, с опасност за живота е

Ивица Дачич СНИМКА: Туитър/ivicadaci

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич е приет спешно за лечение в болница, съобщи сръбският в. "Блиц", цитиран от БТА.

Дачич се намира в тежко здравословно състояние и животът му се намира в опасност, твърди изданието.

Той е диагностициран с двустранна пневмония и състоянието му се влошава бързо през последните няколко часа, предава проправителствената сръбска телевизия "Информер". 

Дачич е настанен в отделението на пулмология в Клиничния център в Белград и е поставен на командно дишане.

Състоянието на 60-годишния сръбски вицепремиер и лидер на сръбските социалисти внезапно се влоши през последните няколко дни.

Той от години страда от диабет и други придружаващи заболявания, припомня в."Блиц".

Дачич не присъства по-рано днес на погребението на бившия министър на външните работи и посланик на СР Югославия в ООН Владислав Йованович.

„Съжалявам, че Ивица Дачич, председателят на Социалистическата партия на Сърбия, не присъства тук по технически причини“, каза сръбският президент Александър Вучич.

