Иракски министър: Преместените от Сирия затворници джихадисти са в укрепен затвор

Ирак няма да репатрира чуждестранни затворници, свързани с терористичната организация “Ислямска държава” (ИДИЛ) в родните им страни, ако бъде доказано участието им в престъпления срещу иракски граждани. Това заяви министърът на правосъдието Халед Шауани в интервю за в. “Аш Шарк ал Аусат”. Той добави, че хилядите членове на ИДИЛ, прехвърлени от Сирия, са в укрепен иракски затвор, като подчерта, че нарушения на сигурността, бягства, контрабанда или бунтове не са възможни въпреки огромния натиск върху съдебните институции и присъствието сред задържаните на някои от най-опасните терористи в света, пише БТА.

Ирак се съгласи да приеме хиляди затворници, заподозрени в принадлежност към “Ислямска държава”. Водената от САЩ Международна коалиция срещу ИДИЛ ги прехвърли на групи от затвори, които бяха под контрола на кюрдските Сирийски демократични сили преди споразумението с правителството на президента Ахмед аш Шараа за интеграция на военните, административните и охранителните структури на североизточна Сирия в държавните институции под контрола на Дамаск.

Иракските власти работят усилено, за да се справят с тази изключително чувствителна и опасна ситуация по начин, който да не позволи затворниците да се превърнат в “бомба със закъснител” и среда за разпространение на екстремизъм, изтъкна Шауани. По думите му иракското Министерство на правосъдието има дългогодишен опит с осъдени за тероризъм и в противодействието на екстремизма. Институцията разчита на “Програма за умереност”, която има за цел да отдалечи лишените от свобода от екстремистката идеология чрез различни средства, включително професионално обучение.

Наред с това Ирак е в контакт с правителствата на чуждестранните граждани, за да бъдат репатрирани, след като разследванията приключат, при условие че не са се сражавали в Ирак, не са убивали иракчани и не са участвали в терористични дейности в Ирак. “Тези изключения няма да бъдат върнати, дори ако бъдат поискани. Работим за репатрирането на останалите задържани и международната коалиция работи с нас, за да ускори процеса,” посочи министърът.

Приетите 5704 свързани с ИДИЛ лица са настанени в един затвор. “Операцията е сложна, защото класификацията им изисква настаняването им в затвор, който е строго охраняван, укрепен и защитен - от гледна точка на сигурността, военните и разузнавателните данни,” обясни той.

“Този затвор е укрепен и не може да има пробив. Няма да разкривам повече подробности, но обектът е защитен и в него не може да се проникне. Нито пък можем да говорим за вътрешен бунт, защото службите за сигурност, подкрепящи Министерството на правосъдието, са взели предпазни мерки с пълен професионализъм. Това не може да се случи,” каза още министърът.

На въпрос защо международната коалиция прехвърли затворници от Сирия в Ирак Шауани отговори, че извън възможния политически аспект, който не е свързан с Министерството на правосъдието, има няколко ясни довода - “доверие в иракската система за отбрана и сигурност, доверие, че Ирак е партньор и влиятелна държава в рамките на международната коалиция за борба с ИДИЛ, и наличието на надеждна система за настаняване на тези затворници.”