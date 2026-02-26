Производството на сладолед в Казахстан достигна рекордни стойности

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2025 г. износът на сладолед от Казахстан за първи път надхвърли вноса, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на местното Министерството на земеделието, пише БТА.

До края на 2025 г. Износът е достигнал 14 167 тона, надминавайки вноса от 12 194 тона. Тази промяна подчертава по-силната местна индустрия и нарастващото ѝ влияние на световните пазари.

Жулдиз Омарбек, вицепрезидент на най-големия производител на сладолед в Централна Азия „Шин-Лайн Къмпани“ (Shin-Line Company), отдава това постижение на дългосрочна стратегия за модернизация и разширяване на износа.

„През 2005 г. Казахстан изнасяше само 12 тона сладолед, докато внасяше над 12 000 тона. Днес ситуацията се е променила коренно – географията на доставки се разшири до 10 държави, а износът официално надмина вноса. Това демонстрира високата конкурентоспособност на произведените в Казахстан продукти и зрелостта на индустрията“, отбеляза тя.

Ключовите двигатели на растежа включват големи инвестиции в модерни производствени мощности, внедряването на съвременни технологии и постоянната държавна подкрепа за местните производители. Нарастващите приходи от износ и по-високите средни експортни цени доказват, че Казахстан се отдалечава от конкуренцията по отношение на цените и се насочва към конкуренция по отношение на качеството и стойността на марката.