Рубио: САЩ чакат потвърджение дали убитите край Куба са американски граждани

Държавният секретар Марко Рубио каза пред репортери, че е бил информиран за инцидента с кубински войници и че САЩ сега събират собствена информация, за да установят дали жертвите са били американски граждани, или постоянно пребиваващи, предаде Асошиейтед Прес.

„Различни структури на американското правителство се опитват да установят подробности за станалото, които може да не са ни предоставени на този етап“, каза Рубио на летището в Бастер в островната държава Сейнт Китс и Невис, съобщи БТА.

Първият дипломат на Тръмп отказа да спекулира какво се е случило, като заяви, че това може да е „широк спектър от неща“ и че САЩ няма да се опират единствено на информацията, предоставена досега от кубинските власти.

„Достатъчно е да се каже, че е крайно необичайно да се виждат престрелки в открито море. Това не е нещо, което се случва всеки ден“, добави той.

Четирима души, намирали се на борда на лодка с регистрация във Флорида, бяха застреляни, а още шестима бяха ранени вчера в териториалните води на Куба при престрелка с граничари, съобщи кубинското Министерство на вътрешните работи.