Френската министърка на културата подаде оставка преди местните избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кандидатката за кмет на Париж и министърка на културата на Франция Рашида Дати обяви вчера, че подава оставка, за да се посвети на кампанията си – по-малко от три седмици преди първия тур на общинските избори, предаде Франс Прес.

„Париж за мен е кауза на живота. Имам енергията, решимостта и волята, необходими, за да преобразя града и да се справя с предизвикателствата, които го чакат“, подчерта тя в комюнике, разпространено вечерта от екипа ѝ, пише БТА.

По същото време 60-годишната Дати даде интервю за информационния канал Бе Еф Ем Те Ве, в което обяви, че е подала оставката си от правителството на президента Еманюел Макрон.

Тя запази поста си при всички правителствени рокади от януари 2024 г. насам въпреки разследване за корупция, по което трябва да застане пред съда през есента.

Дати, подкрепяна от дясната партия „Републиканците“ и дясноцентристката „Демократично движение“, се очаква да получи 30% на първия тур на вота в Париж на 15 март, като остава след левия кандидат Еманюел Грегоар (32%), показва проучване на Френския институт за изследване на общественото мнение, публикувано в неделя. Според сондажа обаче тя ще спечели на балотажа.

Вече бившата министърка води активна кампания в социалните мрежи и на терен, а чистотата на френската столица е един от акцентите в предизборната ѝ кампания.

В равносметката си като министърка Рашида Дати изтъкна вчера опазването на културното наследство и достъпа до култура в селските райони. Тя заяви и че е запазила по-голямата част от бюджета за култура.

Нейни критици, напротив, посочват съкращения на средства за творческа дейност или за субсидирания сценичен сектор, които поставят работни места в риск.

Мандатът ѝ остана белязан и от продължителната сага около музея „Лувър“, най-посещавания в света: кражба на бижута с глобален отзвук, различни аварии, както и периодични стачни действия на персонала.