Росен Плевнелиев: Изборни промени не трябва да се ...

Рубио защити пред карибски лидери свалянето на Мадуро

1192
Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити военната операция за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, като заяви пред карибски лидери – много от които възразиха срещу този ход – че в резултат страната и регионът са в по-добро положение, предаде Асошиейтед Прес.

В изказване пред лидерите на 15-членната Карибска общност на среща на върха в Сейнт Китс и Невис Рубио отхвърли опасенията относно законността на залавянето на Мадуро миналия месец, които бяха изразени от съседните на Венецуела островни държави и други, пише БТА.

„Независимо как някои от вас поотделно са възприели нашите операции и политиката ни към Венецуела, ще ви кажа следното – и ще ви го кажа без никакво извинение и без никакво колебание: Венецуела днес е в по-добро положение, отколкото беше преди осем седмици“, каза Рубио на лидерите на закрито заседание според стенограма на думите му, която по-късно беше разпространена от Държавния департамент на САЩ.

Рубио заяви, че след отстраняването на Мадуро и фактическото поемане на контрола върху петролния сектор на Венецуела от Съединените щати временните власти в южноамериканската страна са постигнали значителен напредък в подобряването на условията, като са направили „неща, които преди осем или девет седмици биха били немислими“.

Карибските лидери се събраха, за да обсъдят неотложни въпроси в регион, който президентът Доналд Тръмп посочи като въплъщение през 21. век на доктрината Монро, предназначена да гарантира доминацията на Вашингтон в Западното полукълбо. 

Посещението на Рубио в региона съвпадна със съобщението на правителството на Куба, че нейни войници са убили четирима души на борда на бързоходна лодка с регистрация във Флорида, чиито пътници според Хавана са открили огън по кубински гранични служители в кубински води.

