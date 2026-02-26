Зеленски: Преговорите за край на войната през март ще са за подготовка на лидерска среща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ за край на войната през март ще са за подготовка на лидерска среща. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след телефонен разговор с американския Доналд Тръмп в сряда вечерта.

Двамата разговаряли в продължение на 30 минути. В разговора участвали и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Разговорът е послужил като последна координация преди срещата в четвъртък в Женева. Там украинска делегация, водена от Рустем Умеров, ще преговаря с Уиткоф и Къшнър. През март ще има нова среща.

"Очакваме тази среща да създаде възможност за преместване на разговорите на ниво лидери. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност от стъпки. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната", написа Зеленски в "Екс".

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че лидерска среща има смисъл само за финал на преговорите. Все още няма решение по въпроса за територии.

В края на 2025 г. Зеленски спомена, че въпросът за статута на териториите в Източна Украйна, които Русия иска изцяло, но не контролира напълно, трябва да бъде решен от народа..