Мерц посети Забранения град в Пекин в края на визитата си в Китай

1248
Фридрих Мерц.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц завършва днес двудневното си посещение в Китай с визита в Забранения град в Пекин и посещения на компании в южния китайски високотехнологичен мегаполис Ханчжоу, предаде ДПА.

Забраненият град, който е служил като императорски дворец повече от 500 години, днес е обект от световното наследство на ЮНЕСКО и една от най-важните забележителности на Китай, пише БТА.

В Ханчжоу са базирани компании като „Алибаба“ и водещата китайска компания за изкуствен интелект „ДийпСийк“. Градът, с около 12,6 милиона жители, се превърна в център на високотехнологични компании.

Една от тях е „Юнитри Роботикс“. Компанията, основана през 2016 г. от Ван Синсин, се наложи в Китай с четириногите си роботи. 

Освен това Мерц планира да посети и „Сименс Енерджи“ в Ханчжоу, която присъства в града от 1995 г. с база за високоволтова комутационна апаратура.

Фридрих Мерц.

