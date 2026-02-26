Ужас на Крит: Отрязаха езика на фермер в Ретимно

Гърция е в шок след едно от най-зловещите престъпления, регистрирани в съвременната история на остров Крит. 69-годишен животновъд стана жертва на садистично нападение в село Виландредо, което според разследващите е резултат от ескалираща фамилна вражда.

Докато фермерът се грижел за животните си, е бил причакан от група маскирани мъже. Нападателите първо са стреляли в краката му, за да го обездвижат, след което са пристъпили към акт на нечовешка жестокост – отрязване на езика.

„Това не са хора, те са канибали. Гледаха ме в очите, докато ме осакатяваха. Оставиха ме там да умра като животно. Животът ми е разрушен, но съм жив, за да видя справедливост", заяви жертвата пред гръцки медии.

Мъжът е бил открит от сина си в критично състояние и спешно транспортиран до болницата в Ретимно, където лекарите са се борили часове наред за живота му.

След месеци в интензивно отделение и серия от операции, мъжът все още изпитва огромни затруднения при говорене и хранене.

Според криминалисти, актът носи ясно послание. В затворените планински общности на Крит отрязването на езика е древен символ за наказание на „предател" или „доносник".

Този случай се свързва пряко с нападение от лятото на 2024 г., когато синът на жертвата бе залят със сода каустик. Фермерът твърди, че всичко е започнало от банален спор за пасища, който впоследствие е прераснал в кървава вражда за „чест".

Местните жители отказват да говорят, а страхът от нови ответни удари сковава селото. Полицията е засилила присъствието си в района на Ретимно, опитвайки се да предотврати следващота кървавата верига на отмъщение.