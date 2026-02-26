Всеки шофьор в Атина губи по 1000 евро годишно в трафика

Столицата на Гърция продължава да бъде един от най-натоварените градове в Европа, като задръстванията вече не са само социален проблем, но и тежко финансово бреме за гражданите и бизнеса. Финансовите загуби за всеки водач в Атика са приблизително 1000 евро годишно. Тази сума включва допълнителните разходи за гориво, амортизация на автомобила и пропуснати икономически ползи поради загубено време, равняващо се на близо 14 работни дни в годината.

Най-сериозно е положението по основната артерия на града – булевард „Кифисос". Експертите изчисляват, че забавянията по този път нанасят щети на националната икономика в размер на 90 милиона евро годишно. Нарастването на броя на превозните средства – между 100 000 и 120 000 нови автомобила годишно в Атика – допълнително влошава ситуацията.

Към началото на 2026 г. правителството планира мащабни инвестиции в размер на 230 милиона евро за модернизация на пътната мрежа и разширяване на железопътния транспорт. Въпреки това специалистите предупреждават, че без промяна и масово преминаване към градски транспорт, Атина рискува да остане в постоянен „икономически застой" по своите булеварди.

Освен преките финансови загуби, трафикът генерира огромни разходи за здравеопазване. Повишените нива на въглеродни емисии и фини прахови частици в задръстванията по булевард „Посейдонос" и „Кифисос" се свързват с респираторни заболявания, чието лечение струва на държавната хазна милиони евро годишно.

Регион Атика инвестира в интелигентни светофари и системи за изкуствен интелект за управление на трафика, които се очаква да намалят времето за пътуване с до 15%. Тези системи се внедряват приоритетно по ключови артерии като булевард „Маратонос".

Според класацията на TomTom Traffic Index, Атина се нарежда сред 30-те най-натоварени града в света. За сравнение, жителите на Атина прекарват повече време в задръствания от тези в мегаполиси като Рим или Париж, което прави гръцката столица една от най-нерентабилните за придвижване с личен транспорт в Европа.