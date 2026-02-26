Румънският премиер Илие Боложан пристига на посещение в Брюксел

Румънският премиер Илие Боложан пристига днес в Брюксел, съобщават от правителствената пресслужба. Очаква се той да представи приоритетите на правителството относно многогодишната финансова рамка след 2028 г., която е в процес на договаряне, с акцент върху кохезионната и земеделската политика и конкурентоспособността. По време на визитата си Боложан ще обсъди и аспекти, свързани с прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост, пише БТА.

Програмата на посещението му ще започне с разговори с румънския еврокомисар Роксана Мънзату, която отговаря за социалните права и умения, качествените работни места и подготовка. Веднага след това Илие Боложан ще се срещне с европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По-късно през деня румънският премиер ще участва в конференция на високо равнище за източните гранични региони на ЕС, където ще направи изказване.

Боложан ще участва и в събитие заедно с министър-председателите на Литва, Латвия и Естония, на което ще бъде подписана декларация за създаването на „EastInvest" - финансов механизъм, посветен на региона по източната граница на ЕС, включващ Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), международни финансови институции, както и национални и регионални банки от съответните държави.

„Този нов европейски инструмент предоставя приблизително 20 милиарда евро на девет държави членки, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, за противодействие на икономическите и свързаните със сигурността последици от войната. Румъния е сред страните, които ще имат достъп до това финансиране, за да можем да насърчим инвестициите в югоизточната част на страната – (областта) Молдова, Дунав и Черноморския регион“, посочи президентът Никушор Дан в навечерието на визитата на Илие Боложан в Брюксел. Двамата се срещнаха във вторник (24 февруари) в президентския дворец Котрочени.