ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Плевнелиев: Изборни промени не трябва да се ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22362609 www.24chasa.bg

Заради признание за екстази изправят Варуфакис пред съда след 36 години

Бойка Атанасова, Атина

5084
Янис Варуфакис Снимка: Twitter/@yanisvaroufakis

Бившият финансов министър на Гърция и лидер на партията MeRA25, Янис Варуфакис, ще се изправи пред съда на 16 декември 2026 г. по обвинението за „публично подстрекаване към употреба и разпространение на наркотици".

Процесът е следствие от негово интервю в младежкия подкаст „Phasma", където Варуфакис споделя личен опит от преди 36 години и разказва, че през 1989 г. в Сидни е опитал таблетка екстази, описвайки ефекта като „невероятно преживяване", но веднага уточнява, че последвалата тридневна мигрена го е отказала от повторни опити.

Гръцката прокуратура обаче интерпретира тези думи като нарушение на строгия закон за наркотичните вещества, който криминализира публичното представяне на наркотиците в положителна светлина.

Варуфакис и неговите поддръжници категорично отхвърлят обвиненията, наричайки ги „жалък опит за очерняне". В официално изявление партията му посочи, че случаят е абсурден, тъй като признанието касае събитие от преди три десетилетия и е направено в контекста на честен диалог с младото поколение.

От друга страна, правни експерти отбелязват, че според гръцкото законодателство всяко изявление, което може да бъде тълкувано като насърчаване на употребата на забранени субстанции, подлежи на съдебно преследване, независимо от политическия ранг на лицето.

Янис Варуфакис Снимка: Twitter/@yanisvaroufakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви