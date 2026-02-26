Заради признание за екстази изправят Варуфакис пред съда след 36 години

Бившият финансов министър на Гърция и лидер на партията MeRA25, Янис Варуфакис, ще се изправи пред съда на 16 декември 2026 г. по обвинението за „публично подстрекаване към употреба и разпространение на наркотици".

Процесът е следствие от негово интервю в младежкия подкаст „Phasma", където Варуфакис споделя личен опит от преди 36 години и разказва, че през 1989 г. в Сидни е опитал таблетка екстази, описвайки ефекта като „невероятно преживяване", но веднага уточнява, че последвалата тридневна мигрена го е отказала от повторни опити.

Гръцката прокуратура обаче интерпретира тези думи като нарушение на строгия закон за наркотичните вещества, който криминализира публичното представяне на наркотиците в положителна светлина.

Варуфакис и неговите поддръжници категорично отхвърлят обвиненията, наричайки ги „жалък опит за очерняне". В официално изявление партията му посочи, че случаят е абсурден, тъй като признанието касае събитие от преди три десетилетия и е направено в контекста на честен диалог с младото поколение.

От друга страна, правни експерти отбелязват, че според гръцкото законодателство всяко изявление, което може да бъде тълкувано като насърчаване на употребата на забранени субстанции, подлежи на съдебно преследване, независимо от политическия ранг на лицето.