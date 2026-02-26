МВФ призова САЩ да намалят фискалния си дефицит

Международният валутен фонд (МВФ) призова Съединените щати да намалят нарастващия си фискален дефицит като най-добрия начин да свият дефицита по текущата сметка и дефицита по търговския баланс, които според фонда са твърде големи, предаде Ройтерс.

Управляващата директорка на МВФ Кристалина Георгиева каза пред репортери след годишния преглед на политиките на САЩ от страна на фонда, че „изводът е, че дефицитът по текущата сметка е твърде голям – казано съвсем просто за аудиторията. И това се признава от администрацията“ на американския президент Доналд Тръмп, пише БТА.

След като Върховният съд на САЩ отмени като незаконни широкообхватните извънредни мита на Тръмп, администрацията му се позова на раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., за да въведе заместващи мита, предназначени да подобрят платежния баланс.

Но директорът на отдела за Западното полукълбо на МВФ Найджъл Чок каза, че най-добрият начин за намаляване на дефицита по текущата сметка, оценен от МВФ на 3,5%–4,0% от БВП в близък хоризонт, е да се свие фискалният дефицит на САЩ.

МВФ заяви в първия си преглед по член IV на политиките на администрацията на Тръмп, че икономическият растеж на САЩ през 2026 г. ще остане устойчив – 2,4%, в съответствие с прогнозите от януари, а инфлацията няма да се върне към целта на Федералния резерв от 2% до началото на 2027 г., предвид несигурността около траекторията на инфлацията и растежа.

Фондът обаче посочи, че фискалните дефицити на САЩ ще останат между 7% и 8% от БВП през идните години – над два пъти повече от нивата, към които се стреми министърът на финансите Скот Бесънт, а консолидираният дълг на сектор „държавно управление“ ще достигне 140% от БВП до 2031 г.

„Макар рискът от суверенен стрес в САЩ да е нисък, възходящата траектория на съотношението публичен дълг/БВП и нарастващите равнища на съотношението краткосрочен дълг/БВП представляват нарастващ риск за стабилността на икономиката на САЩ и на световната икономика“, заяви МВФ.