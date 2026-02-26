Бащата на хонконгската продемократична активистка беше осъден на 8 месеца затвор за опит да прекрати застраховката ѝ

Съд в Хонконг осъди бащата на продемократична активистка на осем месеца затвор по силата на закон за националната сигурност, защото се опитал да прекрати застраховката на дъщеря си и да изтегли парите от нея, предаде Франс прес.

69-годишният Куок Инсан е баща на Ана Куок, продемократична активистка, която е в изгнание в чужбина. През 2023 г. властите в града обещаха награда от 1 милион хонконгски долара (110 000 евро) за всяка информация, която доведе до нейното арестуване, пише БТА.

По-късно Хонконг обяви за престъпление, съгласно закон за националната сигурност, приет през 2024 г., манипулирането на средства или други финансови активи на бегълци. По-рано този месец Куок-баща стана първият човек, осъден по това основание, в дело, което правозащитните организации определиха като "тревожен акт на колективно наказание".

Съдия Чън Лимчи заяви днес, че Куок Инсан наистина не е извършил пряко действия, които да застрашават националната сигурност, но че естеството на действията му остава сериозно. Съдията отхвърли идеята, че тази присъда е свързана с колективно наказание, налагано на семействата на издирвани активисти, или че Куок Инсанг е бил набелязан, защото е баща на един от тях. През 2025 г. Куок се опитал да изтегли около 11 000 щатски долара, като прекрати застрахователен договор, който бил сключил в полза на дъщеря си, докато била малка. Самата тя заяви, че властите си отмъщават и оприличи случващото се като "вземане на заложници". Според нея обвиненията срещу баща ѝ се основават на "несвързана измислица".

Някога динамичната политическа опозиция и гражданското общество в Хонконг бяха почти унищожени, след като през 2020 г. Пекин наложи закон за националната сигурност в тази китайска територия със специален статут, година след масовите продемократични протести, които понякога бяха свързани с насилие. През 2024 г. Хонконг прие свой собствен закон за националната сигурност. Местните власти се заклеха да преследват активистите, обвинени в застрашаване на националната сигурност и намерили убежище в чужбина. Към днешна дата са обявени награди за залавянето на 34 души, което критиците им считат за форма на транснационална репресия, припомня АФП.

Към началото на февруари общо 386 души са били арестувани за престъпления, свързани с националната сигурност, а 176 от тях са осъдени.