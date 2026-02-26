Мицотакис: Гърция ще удължи оградата по сухопътната си граница с Турция при река Марица

Гърция планира да удължи оградата по сухопътната си граница с Турция, голяма част от която минава по течението на река Марица (Еврос), с цел подобряване на сигурността и намаляване на преминаванията на нелегални мигранти, съобщи гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“.

При вчерашното си посещение в засегнатия от наводнения в последните дни район Еврос в Североизточна Гърция Мицотакис подчерта още, че в пограничния район ще бъдат изпратени допълнителни граничари и ще бъдат инсталирани камери, които допълнително да засилят контрола. Премиерът на Гърция обаче не посочи конкретни срокове за удължаването на оградата и предприемането на допълнителни мерки, пише БТА.

По-рано през вчерашния ден граничните власти в района на градчето Орестиада, което се намира на няколко километра от гръцко-турската граница, съобщиха, че са заловили мъж, превозвал в автомобила си 12 нелегални мигранти.

По данни на ООН от началото на годината общо 3 090 души са влезли нелегално в Гърция, като 1 100 от тях са го направили именно през района Еврос. През 2025 г. около 7 000 от общо 41 700 мигранти, пристигнали в Гърция, са използвали същия маршрут, отбелязва „Катимерини“.