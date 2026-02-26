ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 автомобила, излезли от употреба, са преместени о...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Претърсиха офиси в Хамбург за незаконен внос от Русия

Германия с обиски в 3 фирми, заподозрени в незаконен внос от Русия. СНИМКА: Пиксабей

Германската митническа полиция съобщи, че е провела претърсвания в три предприятия в Хамбург, в рамките на разследване за предполагаемо нарушение на ембаргото срещу Русия, предаде Франс прес.

Според първоначалните разследвания, един от ръководителите на предприятията е заподозрян в "повече от 900 нарушения" на ембаргото, наложено на Русия, като е внесъл стоки "на стойност над четири милиона евро", според съобщение на разследващите от митническите служби в Есен, пише БТА.

Естеството на стоките не се уточнява. Властите са иззели много търговски документи и носители на данни. Конфискувани са два "луксозни седана с висока стойност" са били конфискувани и е било наложено замразяване на активи на стойност 3,5 милиона евро от имуществото на едно от засегнатите дружества, според съобщението.

 От началото на войната в Украйна, започнала след руското нашествие през 2022 г., Европейският съюз прие, в допълнение към многобройните забрани за износ, ограничения върху вноса на определени руски стоки.

