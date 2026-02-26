ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 автомобила, излезли от употреба, са преместени о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22363168 www.24chasa.bg

САЩ облекчават забраната за износ на венецуелски петрол за Куба

1292
Петрол СНИМКА: Pixabay

Съединените щати ще разрешат продажбата на венецуелски петрол за Куба за търговски и хуманитарни цели, като частично облекчат блокадата, довела до остра горивна криза на карибския остров, предаде ДПА.

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че при определени условия ще бъдат позволени доставки, насочени към кубинския народ и частния сектор. В същото време част от санкционния режим остава в сила, пише БТА.

Компаниите продължават да нямат право да продават суров петрол на лица или структури, свързани с кубинското правителство, въоръжените сили или разузнавателните служби.

През последните седмици Вашингтон засили натиска върху комунистическото ръководство в Хавана. От декември страната не е получила петрол от Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди пълна блокада на санкционирани танкери, превозващи доставки от южноамериканския съюзник. По-късно той заплаши с мита срещу доставчиците на петрол за Куба.

През януари Мексико, който доскоро беше основният доставчик на петрол за острова, също прекрати доставките си, допълва ДПА.

Пълното петролно ембарго нанесе тежък удар върху и без това затруднената кубинска икономика и населението на страната. Острият недостиг на гориво принуди много кубинци да готвят с дърва и въглища. Транспортът на храни е затруднен, ежедневните прекъсвания на електрозахранването се задълбочиха, а автобусите и частните превозни средства функционират минимално,  допълва германската осведомителна агенция.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание