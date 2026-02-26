САЩ облекчават забраната за износ на венецуелски петрол за Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати ще разрешат продажбата на венецуелски петрол за Куба за търговски и хуманитарни цели, като частично облекчат блокадата, довела до остра горивна криза на карибския остров, предаде ДПА.

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че при определени условия ще бъдат позволени доставки, насочени към кубинския народ и частния сектор. В същото време част от санкционния режим остава в сила, пише БТА.

Компаниите продължават да нямат право да продават суров петрол на лица или структури, свързани с кубинското правителство, въоръжените сили или разузнавателните служби.

През последните седмици Вашингтон засили натиска върху комунистическото ръководство в Хавана. От декември страната не е получила петрол от Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди пълна блокада на санкционирани танкери, превозващи доставки от южноамериканския съюзник. По-късно той заплаши с мита срещу доставчиците на петрол за Куба.

През януари Мексико, който доскоро беше основният доставчик на петрол за острова, също прекрати доставките си, допълва ДПА.

Пълното петролно ембарго нанесе тежък удар върху и без това затруднената кубинска икономика и населението на страната. Острият недостиг на гориво принуди много кубинци да готвят с дърва и въглища. Транспортът на храни е затруднен, ежедневните прекъсвания на електрозахранването се задълбочиха, а автобусите и частните превозни средства функционират минимално, допълва германската осведомителна агенция.