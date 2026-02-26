Вучич посети Ивица Дачич: Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и се молим за него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград.

"Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в Ивица Дачич и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център, пише БТА.

Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.

Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане, предава в. "Блиц".

Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.