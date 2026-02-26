Гърция ексхумира 150 тела на жертви от COVID-19 в Кавала поради липса на разлагане

Общинският съвет в Кавала одобри провеждането на мащабна и безплатна операция по ексхумацията на близо 150 тела на починали от COVID-19. Решението идва след шокиращото разкритие, че пет години след погребенията им, останките са останали почти непокътнати.

Феноменът се дължи на стриктните здравни изисквания, наложени от Съвместния министерски указ по време на пандемията. Според тогавашните правила, телата бяха херметически затворени в двойни пластмасови чували, а ковчезите – плътно обвивани с найлоново фолио. Тази изолация е блокирала достъпа на кислород и микроорганизми, за да позволи естествения им разпад.

Ситуацията създаде сериозен логистичен натиск върху местните гробища, където недостигът на места е проблем. В Гърция традиционната ексхумация се извършва на третата или петата година, за да се освободи пространство, но в случая с жертвите на пандемията това се оказва невъзможно без външна намеса.

За да облекчи семействата, Общинският съвет взе решение процедурата да бъде напълно безплатна. Операцията ще се извърши на два етапа: Ексхумация и внимателно отстраняване на защитните найлонови обвивки, повторно погребване на телата за период от поне още една година, за да може процесът на разлагане най-накрая да приключи по естествен път.

Местните власти подчертават, че процедурата ще се извършва при строг санитарен контрол, за да се гарантира безопасността на работниците и общественото здраве.

Проблемът в Кавала се превърна в прецедент, който вероятно ще принуди Министерството на здравеопазването да издаде нови указания за всички общини в страната, за да се реши кризата с гробищните паркове по единен начин.