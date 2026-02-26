ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Всички провинции в Китай са въвели два часа физическо възпитание в училищата

2836
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според Министерството на образованието всички провинции в страната са въвели политика за осигуряване на два часа физическо възпитание дневно на учениците от началните и средните училища и 15 минути физическа активност по време на почивките между часовете.

Последните статистически данни показват, че общият брой на учителите по физическо възпитание и учителите по изобразително изкуство в системата на задължителното образование в Китай се е увеличил съответно със 71,6% и 60,9% в сравнение с 2012 г. 

Резултатите от националното проучване за физическа подготовка и здраве на учениците от 2024 г. показват, че общият процент на отлична физическа подготовка сред учениците от началните и средните училища и университетите се е увеличил с 9,3 процентни пункта в сравнение с 2016 г. Височината, белодробният капацитет и други показатели на учениците са се увеличили. От 2021 до 2024 г. общият процент на миопия сред учениците в цялата страна постигна „четиригодишен пореден спад", спадайки до 50,3% през 2024 г., достигайки целта за превенция и контрол от намаление от 0,5 процентни пункта годишно.

