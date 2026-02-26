ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огнище на птичи грип бе установено в Клуж в Северо...

КМГ: Китай в ООН: Япония и няколко други държави отправят неверни обвинения за развитието на малцинствените ни групи

КМГ

1852
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 февруари, по време на 61-вата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, представителят на Китай категорично отхвърли неверните твърдения на Япония и няколко други държави по отношение на Китай.

Китайският представител посочи, че Синдзян и Сидзан (Тибет) в момента се радват на икономическо развитие и социална стабилност и че правата на хората от всички етнически групи са напълно гарантирани. След прилагането на закона за националната сигурност Хонконг е навлязъл в нова фаза на управление и просперитет. 

„Китай категорично се противопоставя и отхвърля разпространяването на невярна информация от страна на Япония и други страни с цел дискредитиране на Китай", заяви още представителят.

Китайската страна подчерта, че Япония е водила агресивна война и е извършила сериозни военни престъпления, но никога не се е замисляла над тези си действия. Китай настоява Япония незабавно да се фокусира върху себе си, защото в противен случай ще повтори грешките на историята.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

