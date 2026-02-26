КМГ: Ли Цян и Фридрих Мерц присъстваха на симпозиум на Китайско-германския икономически консултативен съвет

На 25 февруари китайският премиер Ли Цян и германският канцлер Фридрих Мерц взеха участие в симпозиума на Китайско-германския икономически консултативен съвет в Пекин, на който присъстваха повече от 60 представители на китайски и германски предприятия.

Ли Цян заяви, че Китай и Германия, като две от най-големите икономики в света, продължават да работят в тясно сътрудничество, разширявайки пространството за собственото си развитие и вливайки кинетична енергия в световната икономика.

„Понастоящем както китайската, така и германската икономики показват динамика на възстановяване и подобрение. През периода на „15-ия петгодишен план" икономическото и търговското сътрудничество между двете страни ще се развие в по-широки граници", каза още Ли Цян.

Мерц заяви, че Германия и Китай са важни икономически и търговски партньори, а двустранните икономически и търговски отношения са динамични и поддържат високо ниво на развитие през годините, което силно допринася за икономическия растеж и на двете страни.

„Германия е ангажирана с взаимното обучение и използване на силните страни на двете страни, като укрепва взаимноизгодното сътрудничество в сектори като автомобилостроенето, химическата промишленост, машините и оборудването, енергията от възобновяеми източници и цифровата икономика с цел насърчаване на общия просперитет", добави Мерц.