ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаранции от по 5000 евро за украинците, обвинени в...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22363616 www.24chasa.bg

КМГ: Ли Цян и Фридрих Мерц присъстваха на симпозиум на Китайско-германския икономически консултативен съвет

КМГ

1960
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 февруари китайският премиер Ли Цян и германският канцлер Фридрих Мерц взеха участие в симпозиума на Китайско-германския икономически консултативен съвет в Пекин, на който присъстваха повече от 60 представители на китайски и германски предприятия.

Ли Цян заяви, че Китай и Германия, като две от най-големите икономики в света, продължават да работят в тясно сътрудничество, разширявайки пространството за собственото си развитие и вливайки кинетична енергия в световната икономика.

„Понастоящем както китайската, така и германската икономики показват динамика на възстановяване и подобрение. През периода на „15-ия петгодишен план" икономическото и търговското сътрудничество между двете страни ще се развие в по-широки граници", каза още Ли Цян.

Мерц заяви, че Германия и Китай са важни икономически и търговски партньори, а двустранните икономически и търговски отношения са динамични и поддържат високо ниво на развитие през годините, което силно допринася за икономическия растеж и на двете страни.

„Германия е ангажирана с взаимното обучение и използване на силните страни на двете страни, като укрепва взаимноизгодното сътрудничество в сектори като автомобилостроенето, химическата промишленост, машините и оборудването, енергията от възобновяеми източници и цифровата икономика с цел насърчаване на общия просперитет", добави Мерц.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание