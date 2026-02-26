ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаранции от по 5000 евро за украинците, обвинени в...

КМГ: Нов напредък за батериите на слънчева енергия в Китай

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Изследователски екип от Института за биоенергия и биопроцесни технологии в град Циндао при Китайска академия на науките, постигна ефективност на фотоволтаично преобразуване над 15% с помощта на нов материал за слънчеви клетки, който е сертифициран от международно авторитетен орган. Резултатите от изследването бяха публикувани в международното академично списание Nature Energy, водещо издание в областта на енергетиката и материалите.

Основният материал на тази технология е от медно-цинков-калаен сулфид селенид (CZTSSe). Освен това този материал е безопасен и екологичен, не съдържа токсични елементи, което го прави подходящ за широкомащабно приложение. Той запазва своите характеристики дори в сложни условия.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

