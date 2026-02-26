ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Търговското министерство: Включването на японски субекти в списъка за контрол на износа е законосъобразно

Говорителят на Министерството на търговията Хъ Йонциен коментира въпроса относно контрола върху износа за Япония. Той заяви, че страната е ускорила изграждането на военните си сили, настоявайки за премахване на ограниченията върху износа на оръжия, развивайки нападателни военни способности и стремейки се да преразгледа своята политика на трите „не"-та по отношение на ядрените оръжия. Това отразява опасната тенденция на Япония за ускоряване на ремилитаризацията и нейните ядрени амбиции, представлявайки заплаха за регионалния и световния мир.

Китай, като отговорна голяма държава, последователно и активно изпълнява международните си задължения за неразпространение на ядрени оръжия. На 24 февруари Китай добави японски субекти към списъка си за контрол на износа и наблюдение, за да възпре опитите на Япония за ремилитаризация и разработване на ядрени оръжия. Това действие беше напълно легитимно, разумно и законосъобразно, допълни Хъ Йонциен по време на пресконференцията си в Пекин.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

