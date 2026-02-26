ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съд: „Алтернатива за Германия" не може да бъде кла...

КМГ: Китай актуализира каталога с услуги, чийто внос се насърчава

2300
Снимка: Китайска медийна група

В сряда Китай обяви актуализиран каталог с услуги, чийто внос се насърчава.

Ревизиите бяха направени от няколко органа, включително Министерството на търговията, Държавна комисия за развитие и реформа и Министерството на промишлеността и информатизацията.

Каталогът беше ревизиран, за да се приложат насоките на Държавния съвет за проактивно разширяване на вноса на качествени услуги, според изявление на уебсайта на Министерството на търговията. 

Преразглеждането му има за цел да отговори на спешните вътрешни нужди за висококачествено развитие и да задоволи нуждите на хората за по-добър живот, се посочва в изявлението.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

