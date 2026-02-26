КМГ: Китай актуализира каталога с услуги, чийто внос се насърчава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сряда Китай обяви актуализиран каталог с услуги, чийто внос се насърчава.

Ревизиите бяха направени от няколко органа, включително Министерството на търговията, Държавна комисия за развитие и реформа и Министерството на промишлеността и информатизацията.

Каталогът беше ревизиран, за да се приложат насоките на Държавния съвет за проактивно разширяване на вноса на качествени услуги, според изявление на уебсайта на Министерството на търговията.

Преразглеждането му има за цел да отговори на спешните вътрешни нужди за висококачествено развитие и да задоволи нуждите на хората за по-добър живот, се посочва в изявлението.