ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съд: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде кла...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22363660 www.24chasa.bg

КМГ: Хонконг ще се стреми към използване на изкуствен интелект в целия град

КМГ

960
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Хонконг ще насърчава индустриалното използване на изкуствен интелект (AI), така че всички негови жители да се запознаят и да възприемат технологията, заяви Пол Чан, финансов секретар на правителството на Специалния административен район Хонконг, докато представяше бюджета за 2026 – 2027 г.

Пол Чан заяви, че ще създаде и ще председателства Комитета по AI+ и стратегия за развитие на индустрията. Целта е да се формулират стратегии и да се създадат благоприятни условия за AI, които да подпомогнат на трансформацията и развитието на индустриите.

Комитетът ще се състои от експерти, академици, предприятия и компании от индустриални паркове, като първоначално ще се фокусира върху технологиите за живот и здраве, както и върху въплътения AI, който ще позволи интегрирането на изкуствения интелект във физически системи, които взаимодействат с реалния свят, допълни той.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви