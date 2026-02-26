КМГ: Хонконг ще се стреми към използване на изкуствен интелект в целия град

Хонконг ще насърчава индустриалното използване на изкуствен интелект (AI), така че всички негови жители да се запознаят и да възприемат технологията, заяви Пол Чан, финансов секретар на правителството на Специалния административен район Хонконг, докато представяше бюджета за 2026 – 2027 г.

Пол Чан заяви, че ще създаде и ще председателства Комитета по AI+ и стратегия за развитие на индустрията. Целта е да се формулират стратегии и да се създадат благоприятни условия за AI, които да подпомогнат на трансформацията и развитието на индустриите.

Комитетът ще се състои от експерти, академици, предприятия и компании от индустриални паркове, като първоначално ще се фокусира върху технологиите за живот и здраве, както и върху въплътения AI, който ще позволи интегрирането на изкуствения интелект във физически системи, които взаимодействат с реалния свят, допълни той.