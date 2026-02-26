КМГ: Автобусите по поръчка – нова възможност за градски транспорт

Чрез мобилно приложение за градски транспорт потребителите в Китай могат лесно да заявят т.нар. „автобус по поръчка" – избират спирка и дестинация, а в рамките на 5-10 минути системата намира превозно средство, понякога дори за около минута.

Според изданието „Китайски седмичник" (Джунгуо синуън джоукан) през последните месеци редица градове въвеждат подобна услуга като допълнение към традиционния обществен транспорт.

За разлика от стандартните автобуси, тези превозни средства са по-малки – обикновено с 6 до 12 места – и предлагат по-комфортно пътуване. Цената остава достъпна, обикновено между 2 и 3 юана, което ги прави практична алтернатива за ежедневни пътувания.

В условията на засилена дигитализация на обществените услуги местните власти експериментират с този модел, за да отговорят по-гъвкаво на разнообразните транспортни нужди. Чрез интелигентно разпределение на ресурсите се постига по-ефективно използване на наличния транспортен капацитет, намаляват се разходите и се ограничава разхищението.

Основните предимства на този тип транспорт са „малкият формат" на превозните средства и възможността за предварителна заявка. Това променя традиционния модел с фиксирани линии и разписания, като дава на пътниците повече контрол и удобство. Вместо да чакат автобуса, те могат да го „повикат" според нуждите си – нещо, което вече печели популярност сред гражданите.

Тази промяна обаче поставя и нови въпроси. От една страна, тя разширява обхвата и качеството на обществените услуги. От друга – създава риск част от населението, особено възрастните хора или работниците с по-ниска дигитална грамотност, да останат извън обхвата на тези нови решения.

Затова експерти подчертават, че при развитието на подобни услуги трябва да се запази принципът на достъпност. Това означава не само ниски цени, но и широко покритие и алтернативи за хората, които не използват дигитални технологии.

В крайна сметка бъдещето на градския транспорт е в баланса – между иновациите и универсалния достъп. Само чрез изграждане на многостепенна и приобщаваща транспортна система новите решения могат да бъдат в полза на всички.