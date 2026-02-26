Съд в Хонконг отхвърли присъдата на медийния магнат Джими Лай за измама

Присъдата за измама и наказанието лишаване от свобода на продемократичния медиен магнат Джими Лай бяха отхвърлени от съд в Хонконг, съобщиха Ройтерс и ДПА.

Съдиите Джереми Пуун, Антиа Панг и Дерек Панг заявиха в решението си, че са допуснали обжалването от страна на Лай и на друг обвиняем по делото да бъде разгледано, тъй като съдия от по-нисша инстанция е “допуснал грешка“, пише БТА.

“Апелативният съд им позволи да обжалват присъдите, уважи исканията им, отхвърли обвиненията и отмени присъдите“, написаха съдиите в резюме на своето решение.

Въпреки правния успех, Лай – на 78-годишна възраст, остава в затвора. Той излежава 20-годишна присъда, наложена по-рано този месец, във връзка с друго дело.

През декември 2022 година Лай беше осъден на 5 години и 9 месеца затвор, придружени със сериозна глоба, заради обвинения в нарушаване на договор за наем на мястото, където се помещавал вестникът му “Епъл дейли“ (Apple Daily), който вече не съществува. Лай е позволил на консултантска фирма под неговия контрол да използва част от офиса. Според договора за наем помещенията са били предназначени само за отпечатване и публикуване на вестника.

По-рано този месец друг съд в специалния административен район на Китай осъди Лай на 20 години затвор след дълъг съдебен процес, в който той беше признат за виновен по обвинение в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и публикуване на подмолни материали. Той продължава да отрича обвиненията.

Случаят привлече критики от Комисарят на ООН за правата на човека, както и от правителствата на САЩ, Великобритания и Тайван, които призоваха за освобождаването му.

Лай, който има и британско гражданство, е в затвора от 2021 година, след като по-рано бе осъден по други дела.

Днешният правен успех е рядка победа за видния критик на китайското правителство – един от водещите гласове на демократичното движение в Хонконг, който е обект на множество съдебни разследвания през последните години и сам се определи в съда като “политически затворник“.

Днес бащата на хонконгска продемократична активистка беше осъден на 8 месеца затвор по силата на закон за националната сигурност, след като се е опитал да прекрати застраховката ѝ и да изтегли пари от нея.