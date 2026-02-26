ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Посещението на германския канцлер в Китай донесе нова динамика в двустранните отношения

КМГ

На 25 и 26 февруари германският канцлер Фридрих Мерц проведе първото си официално посещение в Китай. Той беше придружен от високопоставена делегация, състояща се от 30 представители на германските бизнес среди.

Китайският председател Си Дзинпин се срещна с Фридрих Мерц, а китайският премиер Ли Цян преговаря с него. Лидерите на двете страни обмениха мнения по китайско-германските отношения, международни и регионални въпроси и икономически политики.

Двете страни оцениха положително доброто сътрудничество в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Германия и се съгласиха, че взаимното уважение, взаимната изгода и сътрудничеството, от което печелят и двете страни, продължаващият отворен диалог и съвместните усилия за справяне с общите предизвикателства са основните принципи за напредъка на двустранните отношения. Посещението положи нова динамика за развитието на двустранното партньорство. Двете страни подчертаха ръководното значение на механизма на консултации между двете правителства. Германската страна отново обяви придържането си към политиката за „един Китай".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

