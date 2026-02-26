Френски автомобилен гигант обяви загуба за 22,3 млрд. евро

Автомобилният гигант „Стелантис“ (Stellantis) обяви днес нетна загуба в размер на 22,3 милиарда евро за 2025 г., предаде Франс прес.

Групата обяви на 6 февруари, че ще са необходими огромни извънредни разходи в размер на 22 милиарда евро само за втората половина на 2025 г., за да финансира забавянето в производството на електрически превозни средства, чиито продажби са далеч под очакванията, пише БТА.

Приходите на компанията се понижават с 2 на сто до 153,5 милиарда евро въпреки лекото увеличение на обема на продажбите - до 5,48 милиона превозни средства или ръст от 1 на сто спрямо 5,41 милиона през 2024 г. Приходите бяха повлияни от неблагоприятните валутни курсове и политиката за намаляване на цените през първата половина на годината, което е промяна спрямо стратегията на високите цени на бившия изпълнителен директор Карлос Таварес.

Групата отчита оперативна загуба от 842 милиона евро за миналата година с отрицателна оперативна печалба от 0,5 на сто, като не се предвижда разпределяне на дивиденти.

През втората половина на 2025 г. продажбите на „Стелантис“ се увеличиха с 10 на сто до 2,8 милиона превозни средства, което представлява ръст от 11 на сто в обема, благодарение на възстановяване на продажбите в САЩ с 39 на сто.

В края на 2025 г. групата разполага с 46 милиарда евро ликвидни средства и потвърждава прогнозата си за 2026 г. за постепенно подобрение на нетните приходи и връщане към положителен, нисък едноцифрен марж. Продажбите се очаква да се увеличат благодарение на нови модели, по-специално на пикапи с двигатели с вътрешно горене в САЩ, без промяна на цените, които се покачват в САЩ, но намаляват в Европа.

Въздействието на американските мита се оценява на 1,2 милиарда евро за 2025 г. и 1,6 милиарда за 2026 г. - оценка, която „Стелантис“ потвърди въпреки решението на Върховния съд да отмени наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп ставки.

Групата реши да се върне към тримесечно публикуване на финансовите си резултати, с цел да успокои финансовите пазари.

Загубата на „Стелантис“ е втората по големина за френска компания след тази на медийния конгломерат "Вивенди" (Vivendi) от 23,3 милиарда евро, отчетена през 2002 г.

Групата обяви и повторното пускане на пазара на модели с двигатели с вътрешно горене в САЩ и Европа, включително и дизелови, като уточни, че тези решения не противоречат на иновациите и ангажимента ѝ към електрификацията.