Белгия разширява възможностите за желаещите да се включат в армията

Белгия разширява възможностите за желаещите да се присъединят към въоръжените сили с повишаване на възрастта за резервистите и наемането на младежи, току-що навършили пълнолетие, съобщиха местни медии.

След като неотдавна Mинистерството на отбраната изпрати писма с покана за доброволна служба до 149 хиляди 17-годишни младежи, изразилите интерес са 3000, при 500 свободни бройки. Така за едно място се състезават по шестима кандидати, като одобрените ще преминат обучение за постъпване на служба. Отбелязва се, че четирима от петима кандидати са момчета. Догодина се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. – 7000 души.

Същевременно парламентарната комисия по отбрана утвърди повишаване на възрастта за резервистите и докато досега тя е 51 години за офицерските чинове и 34 години за останалите, се предвижда да бъде увеличена на 67 години. Така пределната възраст ще се изравни с възрастта за пенсиониране през 2030 година. Уточнява се, че тази промяна не засяга изискванията за физическото състояние на кандидатите. Най-често резервистите упражняват своите професии, а по няколко седмици годишно участват във войскови обучения. Сред тях има артилеристи, готвачи, моряци, лекари, кинезитерапевти, експерти по киберсигурност. Белгия се стреми да разполага с 20 хиляди резервисти в близките години, пише БТА.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен коментира, че заради днешната обстановка със сигурността разширяването на възможностите за участие в резерва на войската е необходимост, а не лукс. Миналата есен местни медии съобщиха, че за следващите 10 години се предвижда белгийската войска да наброява общо 34 500 военни на редовна служба, 12 800 резервисти и 8500 цивилни служители. Нетното начално заплащане за редовните войници е 2000 евро на месец.