Гръцкото правителство представи законопроект с по-строги санкции срещу незаконния хазарт

Пез 2024 г. близо 800 000 души в Гърция са залагали в нелицензирани уебсайтове, незаконни игрални зали и казина. Снимка: Пиксабей

Гръцкият министър на финансите Кириакос Пиеракакис представи законопроект, който предвижда въвеждането на по-строги санкции, включително лишаване от свобода и затваряне на търговски обекти, като част от усилията за борба с незаконния хазарт, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Министерството цели да ограничи пазар, който според официални данни надхвърля 1,6 милиарда евро годишно, посочва изданието.

Съгласно проектозакона лицата, които организират игри без лиценз, могат да бъдат изправени пред присъди лишаване от свобода и глоби, а ако игрите включват хазарт, нарушителите ще бъдат заплашени от дългогодишни присъди и още по-високи глоби, отбелязва „Катимерини", цитиран от БТА.

Според данни на Гръцката комисия по хазарта (EEEP) през 2024 г. близо 800 000 души са залагали в нелицензирани уебсайтове, незаконни игрални зали и казина. Комисията е изготвила черен списък на незаконни онлайн платформи, който включва близо 11 000 уебсайта.

