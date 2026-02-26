ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц: Предизвикателствата в отношенията с Китай остават

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че разговорите с китайския президент Си Цзинпин и министър-председателя Ли Цян са били успешни, но предизвикателства като свръхкапацитетът на Китай остават нерешени, предаде Ройтерс.

"Над всичко стоят въпроси, свързани с конкуренцията – Китай има голям производствен капацитет, който от части представлява проблем за Европа, защото значително надскача търсенето на пазара", заяви той в Ханчжоу в края на първата си визита в Китай, пише БТА.

"Ще трябва да обсъдим това подробно след посещението ми", каза Мерц, като допълни, че ще предложи на министъра на икономиката Катерина Райхе също да посети Китай.

