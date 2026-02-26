ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обилни снеговалежи в Турция, 8 окръга пуснаха децата в еднодневна ваканция

Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни снеговалежи и силни ветрове за 29 окръга Снимка: Pixabay

Обилни снеговалежи са обхванали голяма част от окръзите в Източна и Централна Турция през изминалото денонощие, предизвиквайки усложнения в придвижването и обявяване на еднодневна ваканция за учениците в осем от 81-те окръга на страната, съобщават турски медии.

Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни снеговалежи и силни ветрове за 29 окръга, сред които Адана, Мерсин, Ерзурум, Кайсери, Мардин, Гюмюшхане, Диарбекир, Ерзинджан, Гриесун, Самсун, Трабзон и Ван, предава ТРТ Хабер. По данни на местните власти, цитирани от медията, вследствие на обилните снеговалежи днес напълно е бил преустановен учебният процес в окръзите Ерзурум, Гюмюшхане, Тунджели, Малатия, Бингьол, Байбурт, Ерзинджан и Кахраманмараш, пише БТА.

Турски медии съобщават за по-леки снеговалежи още в окръг Коня в Южна Турция, както и в окръзите Бурса, Болу и Дюздже в северозападната част на страната.

