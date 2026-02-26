Полша: Отбраната на източния фланг на НАТО срещу руска агресия би струвала 1,2 трилиона евро

Отбраната на източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трилиона евро (1,42 трлн. долара), заяви днес в реч пред парламента полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Ройтерс.

"Отбраната на държавите по източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трлн. евро, което е 24 пъти повече от бюджета за отбрана на Полша", каза Шикорски пред депутатите.

Вашингтон остава най-важният партньор на Варшава в сферата на отбранителното сътрудничество, а Полша е била и ще си остане лоялен съюзник на САЩ, но не може да бъде третирана като "будала", допълни министърът.