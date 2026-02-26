Сръбският вицепремиер Ивица Дачич, който бе приет спешно в болница, е в тежко, но стабилно състояние

Сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който снощи бе приет по спешност в болница, е в тежко, но стабилно състояние, съобщиха от Клиничния център в Белград, предават сръбските медии.

Дачич постъпи вчера за лечение в отделението по пулмология в Клиничния център и бе интубиран заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Той е получил двустранно възпаление на белите дробове, страда от диабет и други придружаващи заболявания, информира проправителствената телевизия „Информер".

„Твърде рано е да се правят каквито и да било прогнози. В този момент ситуацията е по-стабилна от вчера", каза д-р Спасое Попевич от Клиничния център и уточни, че Дачич е поставен на апаратна вентилация, съобщава в. „Курир".

„Лекарите казват, че състоянието (на Ивица Дачич) е донякъде по-добро. Вярвам в него и сега посоката е Казахстан, за да постигнем страхотни резултати за нашата Сърбия", каза Вучич в качено в профила му в Инстаграм видео от самолета на път към Казахстан, където ще бъде на официално посещение.

Преди отпътуването си Вучич посети Дачич в Клиничния център, пише БТА.

Снощи сръбският президент дойде в болницата и снощи, за да се информира лично за състоянието на 60-годишния Ивица Дачич, който е председател на Социалистическата партия на Сърбия и коалиционен партньор на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).