Иран: Преговорите между Техеран и Вашингтон ще се отнасят само до ядрената програма

Националното знаме на Ислямска република Иран/ СНИМКА: Pixabay

Третият кръг преговори между Иран и САЩ ще се отнася само до ядрената програма, заяви говорителят на иранското Външно министерство, като потвърди, че се очаква ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да участва в тях, предаде Франс прес.

"Темата на преговорите е фокусирана върху ядрената програма", заяви Есмаил Багаи, добавяйки, че Техеран ще иска отмяна на санкциите срещу страната и потвърждаване на правото на Иран "да използва ядрената енергия за мирни цели".

"Вероятно и генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (Рафаел Гроси – бел. АФП) ще участва в тези дискусии, както беше и при предишния кръг", уточни той по държавната телевизия, пише БТА.

Агенция ИРНА съобщи, че преговорите в Женева вече са започнали. Те се организират в резиденцията на постоянния представител на Оман в ООН.

