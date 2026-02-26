Близо 20 души бяха убити при серия атаки на въоръжени групировки в Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Серия атаки, извършени от въоръжени групировки в Северозападен Пакистан, отнеха живота на 19 души през последните два дни, в това число на полицаи и цивилни, съобщи представител на органите на реда, цитиран от Франс прес.

Това е пореден случай на насилие в този нестабилен пограничен регион, допълва агенцията.

До атаките се стигна няколко дни след престрелки между силите на Афганистан и Пакистан по протежение на пропускливата им граница, като всяка страна прехвърля отговорността на другата.

"През последните 48 часа 15 служители на силите на реда и четирима цивилни бяха убити при терористични актове в различните райони на провинция Хайбер-Пахтунхва", заяви представител на полицията пред АФП.

Представителят, който е от Пешавар, столица на провинцията, добави, че двама полицаи са били отвлечени и все още са в неизвестност.

Отговорност за по-голямата част от атаките поеха пакистанските талибани от групировката "Техрик е Талибан Пакистан", които засилиха нападенията си в Пакистан от идването на власт на талибаните в Кабул през 2021 г.

Двадесет и шест бойци на групировката също бяха убити по време на четири отделни операции срещу бунтовници в региона, посочва пакистанската армия.

Исламабад обвинява правителството на талибаните, че не упражнява достатъчен контрол върху въоръжените групировки. Пакистанските власти твърдят, че тези организации използват афганистанската територия, за да организират атаки срещу Пакистан, обвинение, което Кабул отрича, пише БТА.

Проявите на насилие се засилиха през последните месеци в Хайбер-Пахтунхва и в съседната провинция Белуджистан, където силите на сигурността стават често обект на бомбени атаки по пътищата, засади и нападения, което поставя на изпитание и без друго обтегнатите отношения между Пакистан и Афганистан, отбелязва АФП.

Пакистанската армия на няколко пъти нанесе удари срещу това, което тя определя като укрития на бойци от другата страна на границата след поредица самоубийствени атентати, които предизвикаха дипломатическото напрежение с Кабул.