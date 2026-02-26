Съд в Гърция осъди четирима бизнесмени на по 8 години затвор заради незаконно подслушване

Съд в Гърция днес е осъдил четирима бизнесмени, един от които бивш израелски войник, на по осем години затвор в хода на дело за незаконно подслушване с помощта на шпионския софтуер „Предътър" (Predator) на гръцка територия, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Обвиняемите – двама израелски и двама гръцки граждани, свързани с производителя на шпионски софтуер „Интелекса" (Intellexa) – са били признати за виновни по обвинения в „нарушаване на поверителността на телефонните комуникации" в хода на дело за незаконни подслушвания, разкритията около което предизвикаха скандал в Гърция през 2022 г. и доведоха до оставката на началника на гръцката разузнавателна служба Панайотис Кондолеон.

Скандалът с предполагаемото използване на шпионски софтуер се разрази, след като в Гърция се появиха твърдения, че четиримата бизнесмени са се опитали да шпионират 16 лица, включително политици и журналисти, използвайки зловредни връзки за достъп до техните комуникации. В хода на разследването бяха потвърдени два случая на нарушение, включващи журналиста Танасис Кукакис и Артемис Сийфорд, бивш служител на компанията „Мета", който по невнимание е активирал шпионския софтуер, припомня Ройтерс.

Съдът е отхвърлил всякакви смекчаващи вината обстоятелства за четиримата обвиняеми и им е наложил общи присъди от по 126 години и 8 месеца затвор, от които осем трябва да бъдат изтърпени ефективно, отбелязва „Катимерини". За момента присъдите на четиримата са отложени до разглеждане на обжалването им, пише БТА.

„Като бъдат взети предвид всички доказателства, основно свидетелските показания, но и документи, които хвърлят светлина върху истината, беше доказано, че обвиняемите, след съвместно решение, заедно с други, са извършили деянията умишлено", заяви Никос Аскианакис, председател на Втория едноличен съд за дребни престъпления в Атина, цитиран от „Катимерини".

След обявяването на решението на гръцкия съд адвокатите на четиримата обвиняеми заявиха, че ще обжалват, отбелязва Франс прес.