Започва гласуване на частични избори във Великобритания, които могат да решат съдбата на премиера Стармър

Секциите за гласуване отвориха врати за началото на частични парламентарни избори във Великобритания. Очаква се вотът да бъде важен тест за управлението на британския министър-председател Киър Стармър, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Лейбъристката партия на Стармър спечели избирателния район Гортън и Дентън в Северозападна Англия през 2024 г., като събра повече от половината гласове, но проучванията сочат, че кандидатът на партията Ангелики Стоя ще участва в оспорвана тройна надпревара с кандидата на популистката партия "Реформирай Обединеното кралство" Матю Гудуин и кандидата на Зелената партия Хана Спенсър.

Победата би могла да осигури спокойствие на Стармър след период, в който управлението на лейбъристите беше поставено под въпрос, отбелязват Пи Мидия/ДПА.

От друга страна, евентуална загуба вероятно отново ще засили натиска. Според някои ако кандидатът на лейбъристите остане на трето място в район, който традиционно се смята за бaстион на партията в метрополно графство Голям Манчестър, това може да е краят за британския премиер.

В последното си изявление преди отварянето на избирателните секции Стармър се опита да привлече колебаещите се избиратели на лейбъристите, като представи предизборната надпревара като открита битка между неговата партия и "Реформирай Обединеното кралство".

"Изборът на днешните частични избори не може да бъде по-ясен. Единство или разделение. Намаляване на разходите за живот заедно с лейбъристите или обществена поляризация при управление на "Реформирай Обединеното кралство". Да продължим напред заедно и да не отприщваме гнева и разединението, които спъват развитието на нашата страна".

"Матю Гудуин от "Реформирай Обединеното кралство" мисли, че хората, които не са бели, не могат да бъдат англичани и иска жените, които не желаят да имат деца, да плащат повече данъци. Гласувайте за лейбъристите в Гортън и Дентън днес, за да го изгоните заедно със зловредната му политика", добави Стармър.

Източници в Лейбъристката партия посочват, че тази стратегия дава своите резултати. Те твърдят, че някои избиратели са свалили плакатите в подкрепа на Зелената партия и са заявили, че ще подкрепят Стоя.

Лейбъристите са готови да направят всичко по силите си по време на изборите днес. Очаква се повече от 1000 активисти да пристигнат в Гортън и Дентън, който Стармър посети в понеделник, а визитата бе изтълкувана като знак за оптимизъм относно евентуалния резултат от вота, пише БТА.

От друга страна, Зелената партия се опита да се представи като единствената възможност за избирателите, които не желаят да гласуват за "Реформирай Обединеното кралство". Така например Спенсър обеща, че "ще изгони крайната десница от Манчестър веднъж завинаги".