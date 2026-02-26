Европейската комисия предлага повишаване на мерките за борба с тероризма

Европейската комисия представи предложения за повишаване на мерките за предотвратяване и борба с тероризма в ЕС. Промяната в характера на заплахите изисква по-силен отговор, нарастващата злоупотреба с новите технологии, от социалните медии и изкуствения интелект до принтираните оръжия и дроновете, променя и терористичната дейност, отбелязва Kомисията.

Предлага се повишаване на способностите за разузнавателен анализ на равнище ЕС, подобряване на възможностите за аналитична подкрепа на Европол, включително на разузнавателна информация от открити източници, увеличаване на научните изследвания в областта на сигурността при нововъзникващите технологии (изкуствен интелект, криптовалути, дронове и принтирани оръжия) с подкрепата на европейския бюджет.

Предложението съдържа мерки за подобряване на ранното предотвратяване на радикализацията сред най-застрашените и особено непълнолетните младежи. Пет милиона евро са предвидени за проекти в тази област, се посочва в съобщение на ЕК.

Интернет има централно място за терористичната и екстремистката дейност, включително за разпространението на пропаганда, набиране на привърженици, подбуждане към насилие, събиране на средства и излъчване на нападения онлайн, отбелязва Kомисията. Тя предлага със съдействието на доставчиците на онлайн услуги да се ускори премахването на терористично съдържание и да се ограничат възможностите за радикализация в интернет и за набиране на последователи.

Комисията предвижда допълнителни мерки за защитата на обществените пространства и ключовата инфраструктура от терористични удари с бюджет от 30 милиона евро за проекти в тази насока. За да се подобри откриването и наблюдението на хора, представляващи терористична заплаха за ЕС, Комисията ще предложи държавите от ЕС да споделят доброволно данни за тероризъм в Шенгенската информационна система. Предвижда се също да започне събирането на данни не само за пътуващите с търговски полети, но и за движението на пътниците в частните самолети и в други видове морски и сухопътен превоз.

Предлага се да се подобри проследяването на финансирането на тероризма, включително при криптовалутите и онлайн плащанията, с въвеждането на европейска система за извличане на финансови данни. Комисията предвижда да се подобри сътрудничеството по въпросите на сигурността с държавите от Западните Балкани и с други партньори извън ЕС.

ЕК предлага също законодателни изменения за борба с трафика на незаконни огнестрелни оръжия. Комисията уточнява, че днес съществуват значителни разлики в начина, по който в ЕС се определят и наказват престъпленията, свързани с огнестрелните оръжия. Предлагат се общоевропейско определение за престъпления, свързани с огнестрелни оръжия, както и съответните минимални наказания. Комисията се стреми да уеднакви подхода към умишлените престъпления, свързани с фалшифициране или незаконно премахване или промяна на задължителните идентификационни маркировки; незаконното създаване, придобиване, притежание и разпространение на чертежи за 3D печат на огнестрелни оръжия, се уточнява в съобщението.

Държавите от ЕС следва да повишат наказанията при престъпления, свързани с огнестрелни оръжия, от най-малко 2 години лишаване от свобода за създаване, придобиване, притежание и разпространение на 3D чертежи; най-малко 5 години за притежание на незаконни огнестрелни оръжия, основни съставни части и боеприпаси; най-малко 8 години за трафик и производство на незаконни огнестрелни оръжия, се посочва в предложението.

Предложението включва въвеждане на изискване държавите в ЕС да събират съществуващи статистически данни за престъпленията, свързани с огнестрелни оръжия, и да ги споделят с ЕК веднъж на пет години. Това включва данни за броя на иззетите огнестрелни оръжия в контекста на престъпления, както и статистически данни за броя на разследванията, наказателните преследвания, осъдителните присъди, прекратените дела, броя на замесените юридически лица, размера и вида на наложените наказания.